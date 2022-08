'House of the Dragon', capítulo 2: traiciones, alianzas y más, ¿qué pasó en el segundo episodio?

Este domingo 28 de agosto, se estrenó el segundo capítulo de ‘House of the Dragon’, la precuela de la galardonada serie ‘Game of Thrones’.

Esta nueva entrega del universo creado por George R.R se centra en la casa Targaryen, que gobernó Poniente por casi 300 años. Además, los acontecimientos narrados en la ‘Casa del dragón’ ocurren 172 años antes que ‘Juego de tronos’.

¡ALERTA DE SPOILER! A continuación, hacemos un recuento de todo lo que sucedió en el segundo episodio.

¿Qué pasó en el segundo episodio de ‘The house of the Dragon’?

Como se recuerda, el primer episodio de ‘La casa del dragón’ culmina con la proclamación de Rhaenyra Targaryen como la sucesora del rey Viserys I, tras la muerte de su hermano y su madre. A continuación, revisa cuáles fueron los momentos cumbre del segundo episodio:

Corlys le pide al rey Viserys I que se case con su hija

Tras la muerte de la reina, el rey Viserys I es presionado por el consejo para volverse a casar y engendrar un nuevo sucesor. Por lo que, Corlys le prepone al monarca unir las casas Targaryen y Velaryon, desposando a su hija de 12 años. Sin embargo, Viserys I no suena muy convencido.

Daemon vuelve a aparecer tras ser desterrado

Luego de ser expulsado de Poniente, Daemon roba un huevo de dragón de los Targaryen, el mismo que iba a ser colocado en la cuna del hijo del rey Viserys I. En el lugar, el hermano del monarca deja una carta, anunciando que desposará a su nueva pareja, quien estaba esperando un niño, e invitando al rey a su boda.

Tras ello, Otto Hightower, la mano del rey, se traslada a DragonStone para recuperar el huevo. En medio de la discusión, Rhaenyra aparece montando su dragón. Al confrontar a su tío, la joven princesa le pide que la mate, ya que era la única que se interponía entre él y el trono de hierro. Sin embargo, Damon desiste de su plan y devuelve el huevo.

Viserys I anuncia su boda con Alicent

Tras ser presionado por el consejo, Viserys I anuncia que se casará con Alicent, la hija de Otto Hightower y mejor amiga de la princesa Rhaenyra, provocando el enojo de Corlys Velaryon.

Corlys Velaryon busca formar una alianza con Damon Targaryen

Luego del anuncio del rey, Corlys Velaryon se traslada hacia DragonStone para reunirse con Damon Targaryen. La última escena del segundo capítulo deja entrever que ambos personajes estarían confabulando un plan para sacar del trono a Viserys I.