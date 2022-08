'House Of The Dragon': conoce el árbol genealógico de la familia Targaryen

La nueva serie de la plataforma de streaming, HBO Max, ‘House Of The Dragon’, ha sido tendencia en los últimos días. Esta precuela es una producción muy esperada por los fanáticos y seguidores de ‘Game Of Thrones'.

Si te costó entender el primer capítulo de la serie ‘House Of The Dragon’, en esta nota conocerás un poco más sobre el árbol genealógico de la familia Targaryen.

Árbol genealógico de la casa de Targaryen

Baelon y Alyssa. Esta pareja tuvo tres hijos: Aegon I (muerto), Daemon y Viserys I.

De estos nombres, salen dos matrimonios: Viserys I estuvo casado con Aemma Arryn, quienes tuvieron dos hijos: Rhaenyra y Baelon (muerto). Cuando Viserys I quedó sin su pareja, se casó con Alicent Hightower, con quien tuvo cuatro. Sin embargo, solo se destacaron Aegon II Targaryen.

Daemon y Rhaenyra. De esta relación nacieron dos Targaryen: Aegon III y Viserys II.

Aegon III y Viserys II también tuvieron sus matrimonios e hijos quienes intercalarían su puesto en el Trono de Hierro.

Aerys II Targaryen se casó con Rhaella, fruto de este matrimonio nacieron tres hijos: Rhaegar, Viserys III y Daenerys Targaryen. El destino de Viserys III se vio en un capítulo de ‘Game of Thrones’ cuando su propia hermana Daenerys lo mató quemándole la cabeza con oro líquido.

Por si parte, Rhaegar tuvo dos parejas: uno con Elia Martell y el otro con Lyanna Stark, con esta última tuvo un bebé llamado Aegon VIII Targaryen.

Daenerys y Jon Snow. En la parte final de la serie, se revela que Aegon VIII Targaryen es Jon Snow. Ned Stark, su tío, lo crió como su hijo bastardo para protegerlo de Robert Baratheon, el prometido original de su hermana Lyanna Stark.

Finalmente, Jon Snow se termina enamorando de su tía Daenerys Targaryen.

Esta gráfica te podrá ayudar a entender mejor el árbol genealógico.

Sensacine