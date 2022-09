‘House of the Dragon', capítulo 6: fecha y hora de estreno

House of the dragon está entrando a sus etapas más interesantes y se espera que el capítulo 6 haga honor al universo de Game of Throne.

En la siguiente nota, conoce qué ocurrió en el anterior capítulo y cuándo se estrenará el nuevo capítulo a nivel de Latinoamérica y España.

¿Qué pasó en el capítulo 5 de 'House of the dragon'?

El capítulo 5 de House of the dragón empezó con el asesinato de Lady Rhea Royce a manos de Deamon Targaryen, a quien Viserys le había negado la mano de Rhaenyra por estar casado con Rhea.

Rhaenyra y Laenor Velaryon se dirigieron a High Tide para unir nuevamente sus casas. Ambos acuerdan tener una “relación abierta” para que Laenor pueda estar con Joffrey Lonmouth y Rhaenyra con Ser Criston Cole, su guardia real.

Por otro lado, Otto, quien fue despedido como mano del rey, le dice a Alicent Hightower que su hijo Aegon II debe ser dueño del trono de hierro.

Además, Alicent descubre que Cristo Cole es el amante de Rhaenyra. Mientras la boda se desarrollaba, Joffrey Lonmouth descubre que Criston Cole es quien se acuesta con Rhaenyra, pero que ambos pueden estar en paz; sin embargo, Cole decide asesinar a Lonmouth con golpes.

Por su lado, Viserys sigue mostrándose mal de salud. Incluso, desmayándose en medio de los votos de los protagonistas del matrimonio.





‘House of the Dragon’: fecha y hora de estreno del capítulo 6

House of the dragon mantiene su programación habitual. S estrenará el capítulo 6 el día 25 de septiembre.

20:00 horas del domingo 25 de setiembre: Perú, México y Colombia.

21:00 horas del domingo 25 de setiembre: Nueva York (Estados Unidos) y Chile.

22:00 horas del domingo 25 de setiembre: Argentina.

03:00 horas del lunes 26 de setiembre: España.