‘House of the dragón’, capítulo 9 EN VIVO ONLINE: fecha y hora de estreno

House of the dragon, precuela de la exitosa serie Game of thrones, nos ha dejado boquiabiertos con lo que sucedió en el capítulo 8. ¿Qué nos esperará en el episodio 9? Entérate la hora y por dónde ver esta excepcional saga.

En el episodio anterior, titulado "The Lord of the Tides", los Targaryen y los Hightower viven momentos de tensión para saber quién dominará el reino.

Por otro lado, Vaemond Velaryon solicita el título de heredero de Driftmark, decisión que va contra los intereses de Luke. De hecho, los ánimos se encresparon en la cena, pese a que el rey, quien está casi muriendo, no desean que ambas familias entren en conflicto.

Al final del capítulo 8, la reina tiene una conversación Viserys I, quien le pide que Aegon sea el próximo rey. ¿Qué sucederá en el capítulo 9?

‘House of the dragon’: hora de estreno del capítulo 9

El episodio 9 de House of the dragon llegará este próximo domingo 9 por HBO MAX a las 20:00 p.m. (hora peruana).

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (20:00 C, 18:00 P)

Y bueno hoy es Domingo de House Of The Dragon, justo es el penúltimo episodio (9) de la primera temporada. :’) #LaCasadelDragonpic.twitter.com/BcimUfdHrI — Julián Espitia ⟭⟬✘⑰ (@JULIANMEOFICIAL) October 16, 2022