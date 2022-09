'House of the Dragon': la escena que no le gustó a George RR Martin en 'Juego de tronos' y que fue modificada en la precuela

'House of the Dragon' se estrenó el mes pasado. Sus recientes episodios han atrapado a miles de espectadores que gustosos siguen el origen una de las sagas más exitosas de los últimos años: Game of Thrones.

Sin embargo, en una oportunidad, George RR Martin, el autor de los libros en los que está basada la serie, confesó que hubo una escena que, en particular, que no fue de su agrado. Esto debido al presupuesto, pues pese a que se disponía de 6 millones de dólares por episodio, no alcanzó para hacer factible el escenario que el escritor tenía en mente.

No obstante, en la precuela si se modificó parte del ambiente que tanto criticó Martin.

¿Qué escena de Game of Thrones no le gustó a George RR Martin?

La escena que menos le gustó al autor fue una de la primera temporada cuando el rey Robert Baratheon sale de cacería y es corneado por un jabalí.

En el libro ‘Fire Cannot Kill a Dragon’ Martin explicó que dicha escena requería de mucha más gente para que se viera real.

“Cuatro tipos caminando a pie por el bosque con lanzas y Robert le está dando una mierda a Renly. En el libro, Robert se va de caza, nos enteramos de que un jabalí lo corneó, lo traen de vuelta y muere. Así que nunca [escribí una escena de caza]. Pero sabía cómo era una partida de caza real. Hubiera habido cien tipos. Hubiera habido pabellones. Habría cazadores. Habría habido perros. Habría sonado cuernos, así es cómo va un rey de caza. No habría estado caminando por el bosque con tres de sus amigos sosteniendo lanzas con la esperanza de encontrarse con un jabalí” señaló.

La reivindicación de ‘House of the Dragon’

En esta precuela, en el tercer episodio de ‘House of the Dragon’ se tuvo en cuenta las consideraciones de George RR Martin.

La escena también incluía a un rey yendo de casería. En esta oportunidad se relataba la partida de caza del rey Viserys. En el contexto se puede ver la descripción detallada de lo que imaginaba el autor para la primera temporada de 'Game of Thrones'.