¡Batió record! ‘House of the Dragon’ es el mayor estreno de HBO

Para muchos, el final de ‘Game of Thrones’ fue decepcionante, sin embargo, la serie no deja de ser un fenómeno televisivo. Su precuela ‘House of the Dragon’ tiene emocionados a los fanáticos de la saga, por lo que podría seguir los pasos de su antecesora.

La nueva fincción inspirada en Westeros contará la historia de la Casa Targaryen. Su primer episodio, estrenado el pasado domingo 21 de agosto, rompió records de audiencia.

‘House of the Dragon’ tuvo un gran estreno

De acuerdo con Warner Bros, ‘House of the Dragon’ consiguió 9,99 millones de espectadores en HBO y la plataforma de streaming HBO Max durante su estreno.

Esta audiencia, convierte a la serie en la más vista en del canal estadounidense, incluyendo a las plataformas desaparecidas como HBO Now y HBO Go.

“Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche”, dijo Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, mediante un comunicado. “'House of the Dragon' cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Esperamos compartir con el público qué más tienen reservado George, Ryan y Miguel para esta temporada”, agregó.

¿A qué otras series superó ‘House of the Dragon’?

Al ser una precuela de la serie más emblemática de los últimos años, ‘House of the Dragon’ tuvo la mayor atención entre los estrenos del último mes. Por tanto, no es extraño que superara las cifras de 'Game Of Thrones' en su primera temporada con 4,2 millones de espectadores.

En el pasado, el 'Juego de tronos' no tuvo la atención que 'House of the Dragon' tiene en la actualidad. Por lo tanto, su transmisión fue mucho más limitada. Además, no existían las plataformas digitales.

Por otro lado, la segunda serie más vista de HBO, por debajo de ‘Game of Thrones’, fue ‘Euphoria’ de Sam Levinson. El episodio estreno de su segunda temporada fue visto por 2,4 millones de personas, es decir, 76% menos que ‘House of the Dragon’.