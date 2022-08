'House of the Dragon': los memes más divertidos de la precuela de 'Game of Thrones'

‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Game of Thrones’, se estrenó el pasado domingo 21 de agosto por HBO. Las expectativas referentes a esta serie era muy altas, pues al ser la predecesora del fenómeno mundial creado por George R.R. Martin, se esperaba la misma calidad de producción. Y vaya que no defraudó.

De acuerdo a HBO, el estreno de la serie fue vista por 9.9 millones de personas solo en los Estados Unidos. Esto lo convierte en el mejor estreno de la historia de la compañía.

¿Qué pasó en el primer capítulo de ‘House of The Dragon’?

La historia está ambientada 172 años del nacimiento de Daenerys Targaryen y se enfoca en la historia de la Casa Targaryen, los gobernantes de Westeros y los Siete Reinos quienes al poder controlar a los dragones se hacen con todo el poder.

En este primer capítulo, se pudo ver como el actual rey, Viserys Targaryen (Paddy Considine), está a punto de tener su primer heredero. Sin embargo, su esposa tiene complicaciones decide salvar la vida del bebé por sobre la de su amada. Lejos de mejorar, el niño bautizado como Baelon muere al poco tiempo.

El Rey y el Consejo le recomiendan elegir a un heredero, pues Viserys tiene una hija, Rhaenyra (Milly Alcock), quien no ha sido considerada por ser mujer. Otro de los posibles candidatos al trono es Daemon (Matt Smith), hermano de Viserys, pero este es un ser cruel que suele aprovecharse de su puesto como Lord Comandante de la Guardia Real para infringir la ley.

Al ver sus posibilidades en la mesa, Viserys decide elegir a la princesa Rhaenyra como legítima heredera al trono de hierro y Daemon deberá irse lejos del Desembarco del Rey. Esto solo será el inicio de los conflictos intrafamiliares de la Casa Targaryen.

Los divertidos memes del estreno de ‘House of The Dragon’

Así, este capítulo generó divertidos memes, los cuales han tenido repercusión en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde se volvió tendencia durante el estreno de la serie.

Mi novio y yo viendo #HouseoftheDragon

Cuando desmiembran gente//Cuando la reina da a luz pic.twitter.com/HKWrcx0O2i — 𝒏𝒂𝒚 (@NadiaNayeli_25) August 22, 2022

“Ya me decepcionaron una vez, no me voy a ilusionar mucho”

Yo después de 1 episodio de #HouseoftheDragon : pic.twitter.com/2Q4IK4L39r — Victoria 🌈 (@TributeofD12_) August 22, 2022

Yo escuchando la canción de los créditos finales del episodio #HouseoftheDragon pic.twitter.com/TVoebWfEZo — Kevin B. León (@KvStif) August 22, 2022

Mi mamá: Ofrécele algo a la visita.



Yo: Quieres ver #HouseoftheDragon conmigo? pic.twitter.com/N9I08u8OkF — Mary || Nilay #1 Stan (@marii_fy) August 22, 2022

Dios acabo de terminar de ver HOTD y definitivamente el primer episodio a sido magnífico.#HouseoftheDragon pic.twitter.com/zA57xli2p8 — Eli⚘ (@elisaaorg) August 22, 2022

Si me gustó #HouseoftheDragon pero me enojó que mencionaran a Daenerys al principio del episodio después del final que le dieron 😾 pic.twitter.com/g99BVb8HML — Augustine (@PatoAponte13) August 22, 2022

Nosotros al darnos cuenta de que Viserys I, sostiene Catspaw en la escena final hablando con Rhaenyra, la daga que acabó con el Night King. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/UXmjPOBn7P — House of The Dragon 🐲 (@asoiafsp) August 22, 2022