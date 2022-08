'House of the Dragon' se ha convertido en una de las series más importantes de la historia de HBO. La producción, situada 300 años antes de los acontecimientos de 'Game of Throne', ha sido del agrado de todos los fanáticos desde el primer momento. Por ello, se preguntan dónde ha sido filmada.

Si eres uno de los amantes de la serie, aquí te decimos dónde se encuentran las locaciones para que puedas ir a visitarlas.

¿Dónde se grabó 'House of the Dragon'?

Marazion, Cornualles (Reino Unido)

Cornualles está situado en la esquina del suroeste de Reino Unido. Es un lugar encantador, y más aún para viajeros amantes de vistas espectaculares, playas, cabañas, arena y años de historia. En esta locación se grabó gran parte de la serie, precisamente en el castillo de la isla de St. Michael's Mount. A pocos minutos de distancia, se encuentra Holywell, playa que se usó para varias escenas de batalla.





Hartland, North Devon (Reino Unido)

En la serie se pueden apreciar los imponentes acantilados del Hartland Quay, a los cuales se puede ingresar por el sendero de la costa del suroeste. La península de Hartland es considerada patrimonio cultural. No caben dudas que este escenario es el favorito de fotógrafos y excursionistas.

Monsanto, Centro (Portugal)

Monsanto es un pueblo de montaña ubicado al este de Portugal. En él, encontrarás un espectacular castillo medieval que se ganó su lugar en 'House of the Dragon'. Los turistas pueden visitar la fortaleza y apreciar el paisaje desde lo más alto.

Cáceres, Extremadura (España)

Este destino te traslada automáticamente a la Edad Media. Se caracteriza por sus muros de piedra y sus calles empedradas. La ciudad de Cáceres es considerada una de las más bellas de España. Por ello, ha sido usada como un locación recurrente en la serie.

