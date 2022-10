'House of the dragon': Tom Glynn-Carney habla sobre las comparaciones entre Aegon y Joffrey

La serie House of the dragon sigue regalando sorpresas a sus fanáticos. En el capítulo 9, se vio el ascenso de Aegon Targaryen al trono de hierro luego de la muerte del Rey Viserys. El actor Tom Glynn-Carney reaccionó a las comparaciones que le hacían a su personaje con Joffrey Baratheon.

Esto se debe a que algunos fans notaron ciertas similitudes entre ambos, pero Tom decidió explicarse en que se diferencian ambos, como sus motivaciones u objetivos.

Las declaraciones de Tom

Tom Glynn-Carney conto que conversó sobre Joffrey con los showrunners Ryan Condal y Miguel Sapochnik, pidiendo comparaciones con Aegon: "Ryan y Miguel dijeron que si pudieran hacer algunas comparaciones (con personajes de Game of thrones), el sería lo más cercano a Joffrey", comenzó. "No obstante, él no es un completo psicópata. Él es mucho más complejo. Sus decisiones están en base a sus inseguridades, la confusión y la ira. Él está un poco confundido y es mentalmente inestable", agregó.

En comparación con la patología de Aegon, Joffrey era más hambriento de poder y reveló tener un lado asesino y sádico. "A pesar de la pesadilla que es Aegon, ahora él juega contra cualquier tipo de regla o disciplina, lo que lo hace indefenso", declaró el artista.

"Él es tan dependiente del alcohol que lo ha confundido, él está en un total lio enredado y todavía no se conoce a sí mismo Es incapaz de hacer decisiones que lo terminen ayudando. Durante toda su vida, él ha necesitado de otras personas para asegurarse de que haga lo correcto. Pero cometió decisiones terribles, ahora esas decisiones serán hechas a gran escala", comentó Gynn-Carney, cuyo personaje ha pasado a ser coronado como el nuevo rey.