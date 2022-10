Humberto Zurita revela detalles de su relación amorosa con Stephanie Salas

Humberto Zurita confesó que se encuentra muy feliz de haber iniciado una relación sentimental con Stephanie Salas, pues asegura que junto a ella volvió a encontrar el amor.

Pero no solo eso, el actor mexicano señaló que la actriz no solo es una mujer muy simpática, sino, además, por casualidades del destino fue amiga de su difunta esposa Christian Bach.

“Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes... No quiero hablar mucho de eso por respeto a Christian, pero Christian era muy amiga de Stephanie, muy muy amiga, incluso yo no lo sabía que eran tan amigas. Stephanie trabajó con nosotros muchas veces, yo la conozco desde muy chiquita, por eso yo nunca volteé a verla como mujer, porque yo le llevo años y cuando Stephanie trabajó por primera vez con nosotros yo creo que tenía 21 años”, afirmó el artista.

Asimismo, el popular ‘Epifanio Vargas’ de la serie ‘La Reina del Sur’ recalcó que se lleva muy bien con Michelle y Camila, hijas de la artista.

“Tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú ‘nomas’ de ver a las hijas dices ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado… es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”, comentó.

Cabe recalcar, que el también productor de televisión y director de cine mexicano aseveró que el amor que sintió por su querida esposa nunca lo olvidará.

“Eso no se va a acabar nunca, es que eso en mí no tiene un fin. Es la mujer con la que yo compartí 36 años casi de mi vida, con la que tuve dos grandes hijos, con la que aprendí lo que era el verdadero amor, el respeto, el cariño la amistad, incluso la sociedad laboral, así que como dejarla de lado. Es imposible, ella está siempre en mi corazón”, acotó.