Ice Cube confesó que perdió contrato de 9 millones de dólares por no vacunarse contra la COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, ha existido un debate entre vacunarse o no, y el mundo del espectáculo no es ajeno a ello. Pues uno de los antivacunas es el reconocido artista estadounidense Ice Cube, quien confesó que perdió un contrato de 9 millones de dólares porque no quería inocularse contra la Covid-19.

En el podcast Million dollaz woth of game, relató que, a finales del año pasado, Sony lo habría confirmado para la cinta Oh Hell No, una comedia donde estaría al lado del actor Jack Black.

Perdió millones de dólares

En Estados Unidos, la pandemia causó que muchas personas perdieran la vida. Pero cuando llegó la vacuna, hubo un grupo que se oponía a ella, declarando que iba contra su 'libertad'. El rapero Ice Cube pensaba lo mismo y recientemente confesó en un podcast que perdió mucho dinero por negarse a inmunizarse.

El artista estaba programado para aparecer en el filme de Sony llamado Oh hell no, comedia que sería dirigida por el cineasta Kitao Sakurai y sería coprotagonizada por Jack Black. Los productores de la cinta habrían solicitado a los miembros del elenco que se vacunen para que puedan participar, algo que no le gustó al músico.

"Rechacé una película porque no quería recibir la maldita vacuna", explicó Cube en el podcast Millon dollaz worth of game. "Rechacé 9 millones de dólares. No quería recibir el pinchazo. A la m*****. Y sí, que te j**** por tratar de hacerme comprender que lo entienda. De verdad, no sé qué siente Hollywood por mí en este momento y no me importa", agregó.

En el mismo programa, uno de los panelistas le sugirió a Ice que podría dejar de hacer grandes películas y dedicarse contenido enfocado en el streaming, lo que al artista no le parecía mala idea. "Tengo muchas cosas bajo la manga", finalizó.