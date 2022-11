Snoop Dogg, Gloria Estefan y más artistas son nominados al Salón de la Fama

El Salón de la Fama es una especie de museo que se inventó hace muchos años para honrar a los artistas que han conseguido logros notables en la industria del espectáculo y entretenimiento. Cabe mencionar que para que un artista pueda ser nominado tiene que pasar 20 años desde su primer lanzamiento comercial, por este motivo artistas recientes no pueden acceder a esta posibilidad.

Conoce a los nominados al Salón de la Fama

Esta última semana, se ha hecho noticia los nombres que han sido nominados para entrar al salón como mejores compositores. La lista está conformada por Bryan Adams, REM, Blondie, Snoop Dogg , Gloria Estefan, Heart y The Doobie Brothers.

Lee también: Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance, vende traje original de ‘The Black Parade’

Otras artistas que también han sido nominados son Lynn Ahrens y Stephen Flaherty, quienes fueron los que crearon Ragtime y Anastasia. Por otro lado, se encuentra también Sade, quien escribió Smooth Operator y The Sweetest Taboo.

Patti Smith y Steve Winwood también han sido nominados. La primera fue una estrella de rock que, en su momento, compuso canciones como Because the Night y Dancing Barefoot, mientras que el segundo compuso éxitos como Higher Love y Roll With It.

Otros artistas que también han sido nominados son: Dean Pitchford, Teddy Riley, Liz Rose, Dean Dillon, Franne Golde, Bobby Hart y Tommy Boyce.

Los miembros votantes podrán elegir por estos artistas favoritos para que puedan poner su nombre en el Salón de la Fama. Tienen hasta el 28 de diciembre para hacerlo. Ellos deberán presentar sus opciones de tres nominados de la categoría de compositores y tres de la categoría de compositores intérpretes.

Lee también: Chris Martin se tatúa famosa frase de Gustavo Cerati y Soda Stereo: "Gracias totales"

¿Qué artistas han entrado al Salón de la Fama?

Algunos de los artistas que ya han podido ingresar al Salón de la Fama han sido: Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil. Collins.