Influencer rechaza a su familia porque no son famosos

Muchas celebridades son criticadas a través de las redes sociales, pues los internautas aseguran que la popularidad se le ha subido a la cabeza, tal es el caso de un influencer quien no habla con su familia porque no son famosos.

Larz confesó en el programa de radio australiano 'Kylie and Jackie O' que no trata con sus seres queridos porque no tienen fans y sus declaraciones han generado gran controversia en todo el mundo.

Pero no solo eso, el joven norteamericano reveló que prefiere relacionarse con artistas o gente exitosa, a estar en compañía de sus parientes, pero además, que tiene bloqueados a sus 9 hermanos y no volverá a comunicarse con ellos, hasta que por lo menos tengan 422 mil seguidores.

Como se recuerda, este creador de contenido se inició en el mundo del internet en la época del ‘Coronavirus Challenge’, tendencia basada en lamer los inodoros con el fin de contraer la dicha enfermedad.

Es preciso enfatizar, que no es la primera vez que el chico admite no relacionarse familiarmente, pues años atrás señaló en el programa de entrevistas ‘Dr. Phil’ que no son importantes en su vida.

"No hablo con mi familia. Son irrelevantes. Ninguno de ellos tiene seguidores. Si tuvieran seguidores o se hicieran ricos, probablemente les hablaría de nuevo", acotó.