Janet Barboza criticó a la nueva pareja de Michelle Soifer: "Nos viene con alguien que la llama 'jermita'"

Janet Barboza aprovechó la emisión de América Hoy para dar su opinión sobre el romance de Micheille Soifer. Los rumores de su nueva relación comenzaron a surgir luego que la artista subiera una fotografía en sus redes sociales al lado de un hombre, quien le besaba el cuello. El nombre del misterioso galán es Alain Almeida.

La nueva pareja del 'Bombón asesino' es cantante. Una publicación del hombre no le gustó a la popular 'Rulitos', quien aconsejó a la intérprete de 'La nena' que escoja mejor a sus novios.

Janet Barboza arremete contra el galán de Michelle Soifer



El cantante Alain Almeida compartió una imagen donde se le veía besando el cuello de Micheille Soifer. Esta foto es la misma que tiene la cantante en su cuenta de Instagram.

"Aquí con mi 'jermita' nueva pe", escribió el nuevo galán de Soifer en la red social. Esta publicación despertó el interés de la prensa de espectáculos, que busca confirmar si la cantante está en una nueva relación.

Por este motivo, el programa matutino América Hoy se puso en contacto con el artista; sin embargo, este negó estar en una relación. "No, no, no. Yo no soy. No te puedo decir eso, que tengo algo con ella", respondió Almeida.

Luego de escuchar sus palabras, la conductora Janet Barboza se dirigió a Micheille para recomendarle que escoja bien a su siguiente pareja. Asimismo, cuestionó que Almeida la llame 'jermita'.

"¿Qué está pasando Micheille Soifer? Hagamos un repaso, estuvo con el churro Erick Sabater, luego vino Kevin, y cuando creíamos que ya había aprendido la lección arranca con 'El Principito' y cuando creíamos que 'El Principito' era lo más profundo que podía haber caído, nos viene con alguien que le llama 'jermita'", explicó la popular 'rulitos'. "Creo que tuvo que haber aprendido la lección, Micheille, ahí no es", finalizó Barboza.