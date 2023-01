Micheille Soifer revela sus razones para no participar en el Miss Perú: "Opacaría a mis compañeritas"

Micheille Soifer reveló a través de sus redes sociales que no formará parte del Miss Perú porque no desea opacar a ninguna de sus compañeras.

“La verdad no participaría porque opacaría a todas mis compañeritas”, afirmó Soifer.

Pero no solo eso, la cantante también señaló que no es de su agrado ofender a las personas, razón por la cual no estará en el concurso.

“Ustedes saben que eso de hacer sentir mal a otras personas con mi presencia no va conmigo”, comentó.

Asimismo, la artista aseveró que dicho certamen de belleza no tiene nada que ver con su persona, pues ella está enfocada en el mundo de la música.

“No es lo mío”, señaló la intérprete de “Modo Perreo”.

Dichas declaraciones, las dio a conocer por medio de sus historias de Instagram tras ser consultada por sus seguidores sobre este tema.

Quiere un dueto con Karol G

Como se recuerda, la cantante ha dejado el mundo del modelaje y los reality shows para dedicarse plenamente a sus temas musicales, razón por la cual uno de sus más grandes anhelos es hacer un dueto con la cantante Karol G.

Y es que, hace unos meses Soifer confesó por medio de su cuenta de Instagram que conoció a la intérprete de “Bichota”, en donde no solo se presentó sino, además, le pidió en un futuro una posible colaboración musical.

"Te voy a estar chequeando entonces", fueron las palabras de la colombiana según Soifer.

Es preciso mencionar, que la exchica reality se encuentra muy activa a sus redes sociales y en contacto con sus seguidores.

