Jason Momoa sobre el futuro de 'Aquaman': "Espero que tomen la decisión correcta"

HBO y Discovery firmaron un acuerdo para fusionarse. Tras la unión, muchas películas y series de los catálogos se verán afectados y pasarán a ser retirados. Lo mismo sucederá con los próximos estrenos de la compañía Warner Bros. Entre ellos, la secuela de ‘Aquaman’.

Jason Samoa habla sobre el futuro de 'Aquaman'

El actor principal de 'Aquaman', Jason Momoa, se pronunció al respecto. Si bien los gerentes de la compañía no han brindado información sobre la película, el protagonista de la historia se refirió a lo que sucede en Warner Bros.

El actor conversó con el medio THR y cuando le preguntaron sobre el nuevo plan que tienen para las películas de DC, dijo lo siguiente: “Simplemente confío en que ellos tomen las decisiones correctas, y debo permanecer en mi carril”.

Luego de esto, Jason Momoa confesó haber estado más involucrado en esta película que en la anterior. Asimismo, contó algunos detalles de la historia: “En el momento en que terminamos (Aquaman) entré con un esquema de 50 páginas para la segunda, lo usaron y les gustó. Tiene mi corazón allí. Me siento muy conectado con el personaje y lo he interpretado en, ¿cuánto, cuatro películas ahora? (Seguiré) mientras pueda. Si a la gente no le gusta y parece que ya pasó su fecha de vencimiento, entonces no haremos otra. Pero si les encanta, entonces haremos más, ya sabes”.

¿Cuándo se estrena 'Aquaman 2'?

Warner Bros confirmó en redes sociales que la fecha de estreno será el 17 de marzo de 2023.