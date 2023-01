Jazmín Pinedo le responde a Gino Assereto tras referirse a su nueva pareja: "Vamos a ser familia siempre"

Jazmín Pinedo y Gino Assereto mantienen una relación cordial y en buenos términos tras anunciar su peración. Hace unos días, se conoció que la conductora tiene una nueva ilusión amorosa. Al enterarse, el guerrero expresó su felicidad al ver a la madre de su hija rehaciendo su vida.

Gino Assereto habló sobre la nueva relación de Jazmín Pinedo

El integrante de Esto es guerra fue cuestionado sobre la actualidad de Jazmín y su nueva relación amorosa.

“Para mí, la felicidad de la ‘China’ está ante todo. (...) Ella fue parte de una experiencia en mi vida, la cual me encantó, pero yo cerré un ciclo el año pasado y lo que yo suelto, yo no lo reciclo”, empezó diciendo el guerrero sobre su expareja.

Jazmín Pinedo no dudó en responderle a Gino Assereto, deseándole lo mejor. "Yo me quedo con lo que tú y yo sabemos, me quedo con el cariño que me tienes, con el respeto que me tienes como mamá. Nosotros vamos a ser familia siempre y las cosas no van a cambiar, yo te quiero muchísimo y siempre te voy a desear lo mejor para ti. Gracias por desearme lo mismo, por esas palabras tan bonitas”, expresó la conductora.

Asimismo, la ‘Chinita’ aseguró que para ella es muy importante que Gino sea feliz porque -así- también lo es la pequeña que tienen en común.

“No estoy haciendo nada malo, que nuestra relación sigue intacta. Para mí es importante que tú seas feliz porque si tú eres feliz y yo soy feliz, nuestra gordita también será feliz. Todo mi cariño para ti siempre, espero que este año sea maravilloso para ti”, señaló la exvengadora.

Por último, le pidió a la gente que entienda que entre ellos no hay peleas ni lo habrá. “Espero que la gente entienda que nosotros no peleamos, tenemos una relación de amigos. Él sabe todo lo que hago por mi familia, mi gordita, me quedo con eso”, finalizó.