Jefferson Farfán descarta volver a enamorarse: "Quiero estar con mis hijos"

¡No quiere saber nada del amor! Jefferson Farfán descartó estar pensando en volver a enamorarse durante una entrevista que le brindó a Yako Eskenazi para el programa Estás en todas.

La Foquita aseguró estar enfocado en sus hijos luego de pasar varios años fuera del país debido a su carrera como futbolista.

“El amor Jefferson. ¿Cómo está el corazón?”, preguntó el exparticipante Esto es guerra. “No, ahorita no me provoca, ahora quiero pasarla bien con la familia, con mis hijos he estado mucho tiempo fuera”, confesó el futbolista.

Yako Eskenazi recuerda anécdota con Jefferson Farfán

En otro momento de la entrevista, Yako Eskenazi reveló una infidencia. El esposo de Natalie Vértiz confesó que el exfutbolista recibió un pisco sour de regalo de parte de unas fans durante una salida a un restaurante.

“Una vez fuimos a comer y estábamos sentados en la mesa y te llegó un pisco sour y el mesero dice: ‘Señor Jefferson de las chicas que están ahí’. Luego estaba el celular ahí y llega un mensaje en el que te dicen: ‘Hola, Jefferson. Estoy en la mesa de al lado’”, contó el conductor, generando las risas del ex Alianza Lima.

Ante la revelación del excapitán de los Leones, la expareja de Melissa Klug le pidió que no revelara este tipo de anécdotas. Asimismo, aclaró que toma este tipo de acciones de los fans como muestras de cariño por su esfuerzo en la selección peruana.

“Tú me conoces, sabes que soy súper simple a donde voy la pasamos bien. Tú has visto el cariño que la gente me da y me siento orgulloso porque reconocen mi trabajo que he hecho durante tantos años, no solamente en mis clubs, sino también por mi país, lo que hice por la selección. Para mí es como un tema de agradecimiento de la gente que siempre donde voy me tratan bien”, agregó.