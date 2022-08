Jennie de BLACKPINK en The Idol: HBO estrena teaser de la serie

HBO no para de producir películas y series que están creando mucha expectativa en los usuarios. Primero lo hizo con ‘House of Dragon’, luego sobre la producción de ‘The Last Of Us’ y finalmente anunció la producción de una de las series más esperadas que es ‘The Idol’.

Jennie de BLACKPINK aparece en 'The Idol'

Esta serie será original de la plataforma de HBO y está cocreada por ‘The Weeknd’. Si bien es cierto cuenta con un reparto de renombre uno de los personajes que más destaca de esta lista es la presencia de una diva de la música coreana.

Nos referimos a Jennie de BLACKPINK quien además debutará como actriz en esta producción. Su presencia se vio en el teaser que lanzó la compañía en el que se la ve muy sensual entrando a un sauna para darle una sonrisa a Lily-Rose Depp.

Su nombre completo en la serie será de Jennie Ruby Jane y entrará al club que le cambiará la vida, aunque no se sabe si para bien o para mal. Según fuentes cercanas a los productores de la serie, indican que interpretaría a una chica bisexual, pero eso no es confirmado.

Otra cosa que todavía es incierta es sobre la duración que tendrá su papel y sobre cuánto protagonismo le darán en la serie. Lo que sí es cierto es que su presencia ha generado mucha expectativa entre sus fanáticos y seguidores quienes aplauden el hecho de que la cantante haya salido de su zona de confort y se atreva a incursionar en el mundo actoral.

¿Cuál es el rol de The Weeknd en la serie?

El famoso cantante tiene un papel dentro de la serie, de hecho, es el personaje principal. Sin embargo, esto no queda ahí, ya que también es parte de equipo de guionistas de la producción. Además comparte el puesto de cocreador junto con Mary Law, guionista de “Succession”.