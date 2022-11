Jennifer Lopez anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘This is me… now’

Tras 20 años del lanzamiento This is me… then, el álbum más importante de la carrera de Jennifer Lopez, la cantante anunció que el próximo año saldrá a la luz un proyecto que será como su continuación y será titulado This is me… now.

Jennifer Lopez da detalles de su próximo lanzamiento

La Diva del Bronx aseguró que su nuevo disco será una gran “experiencia musical” y que el proyecto narrará su viaje psicológico y emocional durante los últimos 20 años.

“Nos encontramos en este momento. Si, como yo a veces, has perdido la esperanza, casi te has dado por vencido, no lo hagas. Y eso es real. Y quiero enviar ese mensaje al mundo”, se puede escuchar decir a Jennifer Lopez en el teaser publicado en sus redes sociales.

En un último artículo de la revista Vogue, JLo aseguró que este nuevo proyecto es una “culminación de lo que soy como persona y artista”. Asimismo, añadió que “la gente piensa que sabe cosas sobre lo que me sucedió en el camino, los hombres con los que estaba, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto”.

Su primer álbum en ocho años

This is me… then marcó un antes y un después en la carrera de Jennifer Lopez. En este álbum se incluyeron temas icónicos como ‘The One’ y ‘All I Have’, con LL Cool J, el cual alcanzó el puesto 2 de la lista de Billboard 200.

Después de lanzar varios sencillos y participar en la banda sonora de la película Marry Me, Lopez lanzará su primer álbum en ocho años, tras AKA en 2014. Aunque todavía no se sabe la fecha exacta de su lanzamiento, los temas serán “canciones quejumbrosas y confesionales, reflexiones sobre las pruebas de su pasado, atascos optimistas que celebran el amor y el sexo”.