Johanna San Miguel marcó distancia con Katia Palma: “No soy su amiga ni me interesa serlo”

Esto es guerra ha sido tendencia en las últimas horas, pero no por la competencia. Recientemente, Johanna San Miguel y Renzo Schuller tuvieron una discusión durante un segmento en el que saltó el nombre de Katia Palma.

Johanna San Miguel marcó distancia con Katia Palma

El problema surgió por un reclamo del equipo de Gino Assereto. Renzo trató de que los demás lo escucharan, pero a Johanna no le pareció justo.

“Todo puede pasar en Esto es guerra. Mi recomendación con mucho cariño es que ganen. Después cuando ganen, podemos sentarnos a tomar un cafecito y a discutirlo”, expresó la conductora. Sin embargo, Renzo indicó que hay que ser consecuentes.

Johanna no se quedó callada y le pidió que mejor se amistara con Gianpiero. “Qué hablas de consecuente. Cuando decías de todo en el otro canal, vienes a decir consecuente ahorita. Por favor, amístate con el amigo que tenías de toda la vida y luego me hablas”, expresó la conductora.

Así como Johanna no se guardó nada, el conductor tampoco lo hizo y le pidió que se amistara con Katia Palma. La conductora -inmediatamente- respondió: "No soy amiga de Katia Palma. Déjame explicar primero, no soy amiga de Katia Palma y no me interesa ser amiga de Katia Palma, ¿okey?".

Renzo confesó lo que hace para soportar a Johanna San Miguel

Por último, Renzo le recalcó que todos los conductores con los que compartió set se fueron, ya que no la aguantaban. “Por algo María Pía, Mathías, Piero, se fueron. Por algo se fueron. Hasta Edu Saettone se fue. Por algo, porque no te aguantaban”, señaló.

El conductor confesó que antes de ir al programa realizaba meditación para soportarla. “Yo hago meditación antes de venir, para darte un poco de alegría, para que sonrías. Hago yoga y Tai chi, hago de todo para que sonrías”, confesó.