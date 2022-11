John Kelvin le pide los papeles a Dalia Durán: “Los papeles, por favor”

La historia entre John Kelvin y Dalia Durán todavía continua. Hace unas semanas, el cantante salió de la cárcel y generó bastante indignación en los principales medios informativos. Asimismo, Dalia aseguró que superó al cantante y que solo se iba a reunir con él para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, las cámaras de un medio local los captaron en una situación comprometedora, al punto de que John se toma la confianza de cantarle a la modelo y pedirle en modo de broma los papeles del divorcio.

John Kelvin le canta a Dalia Durán

Las imágenes muestran a los dos en un restaurante disfrutando de una cena mientras que Kelvin le cantaba a Dalia: “Se murió nuestra pasión y el fuego entre los dos. Últimamente, todo era discusión, hirió el corazón. Murió el corazón. Pido el divorcio, dámelo”, tocó. “Por favor, los papeles”.

De hecho, la canción no quedó ahí y fue más larga de lo que se esperaba: “Solo me queda recordar bellos momentos, nos reíamos y todo era felicidad. Solo me queda recordar el sufrimiento, me causaste con heridas dentro del alma. Con el alma, ¿por qué? Tuvo que ser así. El amor que yo te daba era solo por ti. ¿Por qué tuvo que acabar así? Con tanta ira, odio y rencor en tu corazón. Paz y amor”.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre la conciliación de John Kelvin?

Por otro lado, Dalia Durán se pronunció sobre la conciliación con John Kelvin: “Los tiempos de Dios son perfectos, se ha llegado a un buen acuerdo por el bienestar de mis hijos, lo correcto es firmar el divorcio y estamos haciendo ese trámite”.

“Yo creo que es un gran paso el que yo he dado también al estar acá a tu costado, espero sepas valorarlo una vez más y no me defraudes”, finalizó la modelo.