John Kelvin ofrece concierto y público lo pifea: "No sabía que estaba, sino no venía”

John Kelvin no la ha pasado nada bien en su regreso a los conciertos. Y es que el cantante decidió relanzar su carrera musical luego de haber estado seis meses en la cárcel debido a la demanda por agresión física que le interpuso Dalia Durán.

John Kelvin llegó tarde a discoteca

Magaly Medina fue quien dio la noticia sobre el mal momento que pasó John Kelvin en uno de sus más recientes conciertos en una discoteca de la capital. La Urracá mostró imágenes en las que se podía ver que el público no estuvo de acuerdo con su llegada.

La molestia surgió porque el cantante de cumbia había llegado varios minutos tarde y tuvo unas disculpas que dejaron mucho que desear: “Lamentablemente, quería que vean lo horrible que pasé, pero no salió el audio. Permítanme entrar en sus corazones con mis nuevos éxitos”.

Pese a que el local estaba lleno, en las imágenes que presentó Magaly se notaba que el público estaba cansado, por lo que no le prestaban atención, no coreaban sus canciones y hasta algunos se dormían. A diferencia de otros años en los que el público coreaba a gritos sus canciones más famosas del cantante.

El público rechazó presencia de John Kelvin

Las cámaras de Magaly Medina querían saber qué era lo que opinaba la gente sobre su presentación y la gran mayoría mostró su fastidio y rechazo. Algunos aseguraron que no sabían que se iba a presentar porque de haber sabido ni venían. Otros decían que ya no era lo mismo.

“La gente no lo está apoyando”, “Yo no sabía que se iba a presentar hoy, sino no venía” fueron algunos de los comentarios que se mostró durante la nota mostrada en el programa. Por su parte, Magaly asegura que será muy difícil que la gente vuelva a confiar en él luego de lo que sucedió con Dalia Durán.