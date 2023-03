Jonathan Maicelo se defiende después de charla con Makanaky: "Le hice una entrevista a una persona con un déficit intelectual bastante alto"

La entrevista a Makanaky sigue generando revuelo en las redes sociales. Ante ello, Jonathan Maicelo decidió hablar sobre el tema e intentó defenderse de las críticas por la charla con el tiktoker.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el pugilista indicó que entrevistó a una persona poco preparada y con un déficit intelectual alto.

"Sé que la gente está indignada, pero mi versión óbvienla, le hice una entrevista a una persona que en verdad tiene un déficit intelectual bastante alto. Así que más tarde vean la entrevista para que sepan bajo qué contexto vienen las preguntas", dijo Jonathan Maicelo en un video en su cuenta de Instagram.

De igual manera, aclaró que solo le hizo una pregunta y fue su invitado quiere reveló su delito. "En mi caso fue una pregunta simple y él respondió con otra cosa. Yo no le pregunté a cuántas mujeres violaste, sino sobre su primera experiencia sexual y no me imaginé que fuera de esa forma", comentó el boxeador.

Makanaky dio su descargo

Por otro lado, Makanaki decidió dar su descargo y aseguroó que sus declaraciones eran producto de una broma. "Hola amigos ¿cómo están? Mi nombre es Einer Gilbert Alva León, más conocido como Makanaky, la realeza y quiero hacer mi descargo de lo que están diciendo ahora de esto que he hablado de violación. Yo sé que es algo delicado, pero pido a todas las mujeres del Perú que me disculpen por todo lo que está viniendo, de verdad, de todo corazón, perdónenme", declaró Einer.

"Yo no quise ofender a las mujeres, fue una broma. Fue una broma y se hizo una bromaza y disculpen, de todo corazón, mujeres lindas y hermosas", finalizó el influencer.