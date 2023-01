José María Muscari de ‘El hotel de los famosos’ tildó a ‘Gran hermano’ de poco original: “Son personas que no saben trabajar”

Gran Hermano regresó a la televisión luego de seis años de ausencia, tiempo en el que muchos realities de convivencia trataron de ganarse un lugar, pero no fue hasta el estreno de El hotel de los famosos en eltrece que nuevamente un reality de convivencia tomó relevancia.

Tras el regreso del programa de Telefe, empezaron las comparaciones. Uno de sus integrantes, José María Muscari, coach emocional de El Hotel de los famosos, salió a explicar por qué el programa conducido por Pampita y el Chino Leunis es mejor.

Muscari afirmó que ‘Gran Hermano’ es poco original

A pocos días del estreno de El Hotel de los famosos 2, Muscari fue entrevistado en Mitre Live para hablar sobre las comparaciones con Gran hermano.

“Gran Hermano es algo eterno que está ahí y que se va remasterizando cada tanto. No es novedoso. El Hotel de los Famosos me gustó porque es original y es un formato argentino. No es algo que se hace en otras partes del mundo comprado y me encanta ser parte de esa originalidad”, respondió el director de teatro.

Muscari diferenció a los participantes de ‘Gran hermano’ y ‘El hotel de los famosos’

José Marí Muscari fue muy directo al explicar las razones por las que cree que el reality de eltrece es mejor, empezando por los participantes.

“Me encanta estar en un reality donde la gente trabaja y tiene que subsistir para ver cómo aprende un oficio, no es solamente la estrategia de la permanencia. Son eliminados por ejercicios físicos, son cosas que me identifican más que un reality. No alguien que lo gane por una estrategia para voltear a los demás”, señaló.

“Los participantes de El Hotel tienen disciplina, son metódicos y resisten una prueba física. Están ahí porque tienen un lugar en la profesión, ya sea en redes, en las novelas. No son personas que no saben trabajar y salieron de un casting de la nada”, agregó.

No obstante, el actor concluyó que el público puede disfrutar de ambos programas: “Cada reality tiene lo suyo y creo que la gente va a poder disfrutarlos a los dos porque entiendo que no van a competir en el horario”.