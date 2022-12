'Gran hermano 2022': Thiago decide salvar a Daniela, pero su voto fue anulado

Gran hermano 2022 celebró hace poco una nueva gala de nominación, donde se conocieron a los 'hermanitos' que estaban en placa. Los 5 participantes corrían el riesgo de ser eliminados, pero Santiago del Moro informó que uno de ellos podía ser salvado por el líder de la semana, Thiago Medina.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: Santiago del Moro mostró cada error de Juliana y explicó por qué la expulsaron.

El presentador quería conocer su decisión y el reciclador eligió ayudar a Daniela Celis. Desafortunadamente, la producción del reality le informó que su voto fue anulado ya había violado el reglamento de la casa.

Rompió el reglamento

Santiago del Moro informó al público que las votaciones ya están abiertas, por lo que uno de los concursantes debía de abandonar la casa.

El pasado programa del jueves 29 de diciembre, Thiago Medina anticipaba a su expareja su voto 'salvador'. Sin embargo, ambos participantes se olvidaron que había cámaras por todo el lugar. "Tenemos que estar bien los dos acá. Confía en mí que no va a pasar lo mismo", era lo que decía el reciclador.



Lee también: 'Gran hermano 2022': Coti estalla en lágrimas al enterarse del regreso de 'La Tora' y Daniela a la casa.

"Me equivoque una vez, no me voy a equivocar dos veces", agregó. Thiago le pidió que lo perdonara lo que ocurrió antes, pero espera que con su voto pueda apoyarla. Cuando en conductor del reality show le preguntó a quién elegiría, él señaló a Daniela.

Del Moro reveló un video donde el joven de 19 años anticipaba su elección. De esa forma, su voto fue anulado y los nominados seguían siendo los mismos, además, tendrán que esperar hasta el próximo domingo para descubrir quien se irá de la casa.