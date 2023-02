Josi Martínez emocionado por su debut como actor en ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’: “Agradecido por el apoyo de la gente”

El último lunes fue el avant premier de la película ¡Asu Mare!: Los Amigos. Muchas figuras del espectáculo desfilaron en la alfombra roja. Entre ellas estuvo Josi Martínez, el conocido tiktoker fue incluido en el cast del largometraje.

Josi Martínez emocionado por su participación en 'Asu mare: los amigos'

El joven influencer llegó a la alfombra roja y se mostró muy emocionado por su debut en el cine. “Estoy muy agradecido del apoyo de la gente que me sigue que ha hecho que esté aquí. Tengo una escenita que van a ver y espero que la disfruten. Es un poco graciosa, no puedo decir mucho, pero ya lo verán. Me encantó”, señaló el influencer para los medios.

Lee también: Josi Martínez se compró su propio departamento tras su éxito en TikTok

Josi estuvo acompañado de su madre Marianella Escobar, quien se mostró muy feliz por el trabajo de su engreído. “Orgullosa y feliz por él y apoyarlo en todo siempre (...) Agradecida con la oportunidad, sé de la capacidad de mi hijo y ya me muero por verlo. Estoy emocionada y orgullosa de él”, expresó.

Josi Martínez no descarta convertirse en actor

Por otro lado, Josi anunció que tendrá mayor protagonismo en la película El año del tigre. “Si bien esta es la primera película que sale y que van a ver, tengo una participación un poco más grande en otra que también va a salir pronto, el 30 de marzo en todos los cines del Perú, así que atentos”, comentó el influencer.

Lee también: Merly Morello sobre su problema con la ansiedad: “Intento llevar las cosas lo más tranquilas posible”

Asimismo, el joven tiktoker no descartó dedicarse a la actuación. “Es algo que me encantó (actuar en ‘¡Asu Mare!’) y puede ser (convertirse en actor). Es algo que tengo que ver, pero obviamente sin dejar de dedicarme a las redes que es donde mi inicié y lo que me encanta”, manifestó.