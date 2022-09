Josimar se luce con su ex María Fe Saldaña en entrevistas y su esposa ni enterada

A Magaly Medina no se le escapa nada. Esta vez, compartió imágenes de Josimar junto a su expareja y madre de su hija, María Fe Saldaña. El contexto de la situación ocurrió durante una entrevista que tuvo el salsero en Colombia, país hasta donde llegó para una presentación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la sorpresa de la actual esposa del artista, quien no estaba enterada de esa situación.

Confunden a María Fe Saldaña con la esposa de Josimar

La entrevista se dio en una radio de Bogotá, donde acudió Josimar para promocionar sus presentaciones en el país cafetero. No obstante, las cámaras también captaron la presencia de María Fe Saldaña en dos entrevistas.

“Por aquí la esposa del señor, viene a acompañarlo también”, menciona el locutor sin saber la situación real de los involucrados.

El programa de Magaly Medina informó que el salsero firmó los papeles para que su hija salga del país. Mientras que, María Fe Saldaña acudió a Colombia el 5 de setiembre para después ir a España.

Coincidencias o no, según la conductora de TV, el cantante planea acudir también a España, donde tiene programados conciertos.

“Nuestra información dice que María Fe se va a España y casualmente, Josimar inicia su gira por Madrid, España, en octubre (...) O sea seguirán la gira, vaya, vaya, dicen que “donde hubo fuego, cenizas quedan”, subrayó Medina.





Esposa de Josimar: “No sabía nada”

Fiel a su costumbre, la conductora de TV quiso averiguar si Yanira Cárdenas, la actual esposa de Josimar, aprobaba esta situación. No obstante, una tía de la cubana fue quien atendió la llamada y, al ser consultada sobre si Yosimar seguía teniendo una relación con, Yanira se mostró sorprendida.

“¿Cómo que, si tiene una relación? Ella es su esposa señorita, pero no, nosotros no sabíamos nada de estas cosas. Mi sobrino hasta ahorita se comunica muy bien con su esposa y todo, pero usted me acaba de dar esta noticia que me he quedado con la boca abierta, qué raro es esto, (...) si usted tiene las imágenes las pruebas me las manda”, señaló la mujer.