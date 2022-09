Magaly Medina destruye a Yahaira Plasencia: "Es una vergüenza que una cantante se quede sin aire en pleno show"

Yahaira Plasencia perdió de manera vergonzosa en un versus de canto ante Michelle Soifer. Magaly Medina no dudó en criticar la carrera profesional de la popular ‘Reina del totó’, asegurando que Sergio George se mostraba más emocionado con la presentación de la chica reality.

“La 'Yaha' no tiene físico, no tiene la técnica necesaria. Es una vergüenza que una cantante profesional como ella se quede sin aire en una sola canción, es una vergüenza, después que no venga a pedir respeto”, expresó la ‘Urraca’ tras presenciar la falta de profesionalismo de la salsera.

Sergio George no pasó desapercibido

El actual productor y representante de Yahaira Plasencia también se habría mostrado más emocionado con Michelle Soifer que con la salsera. “Sergio George estaba más animado con la canción que cantó y bailó Michelle Soifer, que con la que cantó y bailó Yahaira”.

Pero eso no fue todo, Magaly también se refirió al comportamiento del productor durante el programa. “El pobre Sergio George es un mueble, que sólo a veces se nota animado”.

Asimismo, dijo que le falta esa “criollada” que caracteriza a los peruanos. “Como le han dicho mueble, se para y por lo menos se mueve un poquito durante la canción, pero no habla ni tiene la gracia ni la picardía que a nosotros los peruanos nos gusta, como jurado es cualquier cosa”.

Magaly le dio con palo a Yahaira Plascencia

Además, Medina aseguró que Soifer monstró mejor técnica vocal en su presentación y Yahaira Plascencia ni siquiera pudo bailar y cantar al mismo tiempo. “Se le escuchó mejor voz a Michelle Soifer, además Yahaira ya sabe que no puede cantar y bailar a la vez, así que desde ese momento perdió”.