Joven denuncia que tiktoker ‘Niño viejo’ la llevó con engaños a un hotel para que tuviera relaciones con Makanaky

Saori Soudre se presentó en Amor y fuego para hacer una grave acusación contra el tiktoker ‘Niño viejo’. De acuerdo con la joven influencer, el personaje la llevó a un hotel con mentiras para que tuviera un encuentro con Makanaky.

Saori Soudre denuncia a ‘Niño viejo’

La joven influencer Saori Soudre aseguró que el influencer ‘Niño viejo’ la invitó a un evento, pero terminó en un hotel en Breña con otros hombres. “Yo estaba con mi amiga y mi amigo. Ellos eran 4 hombres. Nos fuimos en el taxi, cuando llegamos yo vi que el lugar era muy oscuro y empecé a grabar con mi celular. En toda la calle lo único que brillaba era el hotel. Ahí paró el taxi. Todos se pusieron en la puerta del hotel. Les preguntamos dónde era el evento y me dijeron que la iban a continuar en el hotel. Le dije que no íbamos a aceptar, no queríamos, me llevó con mentiras, supuestamente era un evento, yo no los conocía, los conocí en ese momento”, contó la joven.

Además, aseguró que la agarraron entre tres para obligarla a borrar el video en su celular. “Niño Viejo dice ‘agárrala, que saque su teléfono’, me agarraron entre tres, como en un círculo, para que no me salga. Ellos querían sacarme el celular del pecho, me pidieron que borre o que me iban a quitar el celular. Yo me asusté, saqué mi teléfono y lo borré, tenía miedo, estaba asustada, querían que me quede. Niño Viejo me dijo, si tú dices algo en redes sociales y a mi novia, yo a ti te voy hacer la caga...”, narró.

Saori revela audios de Makanaky

Asimismo, Saori contó que pudo hablar con Makanaky, a quien había conocido ese mismo día. La influencer reveló que ambos se tomaron una foto y él le entregó su número de teléfono.

En un audio que presentó en Amor y fuego se puede escuchar como el polémico influencer cuenta las intenciones de su compañero. “Querían traerte para que tengas s… conmigo, alucina y grabarnos”, se puede escuchar la voz de Einer Alva, mejor conocido como Makanaky.