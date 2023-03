Makanaky: difunden repulsivo audio acosando a una menor de edad

Makanaky sigue en el ojo de la tormenta. El último fin de semana, el influencer fue noticia luego de difundirse un video donde admite haber participado en una violación colectiva contra una menor de edad. Y si bien aseguró todo fue producto de una "broma" y que no había cometido ningún delito, su situación se complica cada vez más.

Magaly TV, la firme, difundió un audio donde Makanaky le pide a una jovencita de 16 años tener relaciones sexuales. De acuerdo con el material de audio, el sujeto le solicita tener intimidad y que no le importaba si era menor edad.

"Hay que vernos, para ca***", le dice Makanaky, mientras que la joven le responde: “Pero si tú sabes que yo tengo 16 años”. A pesar de la respuesta, el tiktoker insiste. “Eso no importa, eso es excusa, me llega a la pi...”. Ante ello, la menor continúa: “¿Te gustas menores?”, a lo que Makanaky le dice: “Oh, sí, bebé, oh, sí. Sí, mi amor, qué rico”.

Ministerio de la Mujer pide tomar acciones legales

El Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables anunció que tomará acciones en contra de Makanaky luego que el influencer confirmara que participó en una violación colectiva cuando estaba en el colegio.

"Desde el MIMP, rechazamos cualquier justificación e instigación del delito de violacion sexual, los involucrados deben ser sancionados. El Programa Nacional Aurora⁩ está tomando acciones", sostuvo la entidad gubernamental.

Anoche, equipo del Programa Nacional Aurora, solicitó a @FiscaliaPeru que inicie investigación ante la declaración de influencer en redes sociales, sobre su presunta participación en un acto contra la libertad sexual y apología del delito. pic.twitter.com/nFd3ULFXou — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 27, 2023

Makanaky pide disculpas a las mujeres tras confesar abuso sexual

Makanaky utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre sus declaraciones donde confesó que participó en una violación grupal contra una menor de edad. A través de un video publicado en InstagramI, el influencer indicó que la entrevista con Jonathan Maicelo fue "armada" y que todo fue producto de una broma.

“La violación es algo delicado, y pido a todas las mujeres del Perú disculpas por todo. De todo corazón, perdónenme, yo no quise ofenderlas. Fue una broma, de todo corazón, espero que me perdonen. Disculpas, mujeres muy lindas... Quiero hablar a los amigos de la prensa que me están haciendo leña, están que inventan cosas que no son. Eso me perjudica a mí”, indicó en un primer momento.

“No merezco que esté saliendo todo esto en mi contra, que estén hablando mal de mí. El estado es algo lindo, respeto mucho a todos, todas las mujeres, lindas y hermosas. Disculpas de todo corazón. Todo fue armado en un podcast que hice con Maicelo, todo fue 'armani', nada fue cierto y espero que me perdonen porque cometí un error, no pensé que fuera a mayores”, agregó Makanaky.