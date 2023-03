Juan Reverdito arremete contra la producción de ‘Gran hermano’: “Cuando quieren perjudicar a alguien, lo hacen”

A pocas semanas de la final de Gran hermano, el exparticipante Juan Reverdito salió al frente para quejarse del poco apoyo de la producción con los hermanitos eliminados y la preferencia por otros participantes. El taxista fue eliminado con solo un mes en la casa y no pudo ingresar por repechaje.

Juan Reverdito molesto con la producción de ‘Gran hermano’

La semana pasada se vivió uno de los momentos más llamativos del reality, pues Alfa reingresó para sorprender a sus excompañeros y dejar un maletín misterioso. En una conversación con Juan Etchegoyen, el taxista criticó esta jugada de la producción.

“No coincido con esta decisión, pero lo que pasa es que hace un mes que la casa es un bodrio. Hay otros chicos que están afuera que le podrían poner más picante que Alfa. Yo no vivo de Alfa, a todos no nos dejan ir a los pisos de los programas y a él sí. Tiene privilegios. Hay cosas que te generan bronca, en el debate hay por lo menos tres ex Gran Hermano que no suman nada”, comentó.

Asimismo, señaló que la producción le estaba dando protagonismo al sexagenario, cuando había otros participantes que se podrían sumar al juego para hacer más interesante la emisión. “La gente pagó para sacarlo y ahora lo meten. ¿Por qué no hacen una encuesta a ver qué participante quieren que entre? ¿Por qué no Coti? Y eso muestra qué mal que estamos, porque le damos protagonismo a una persona que maltrató a mucha gente dentro de la casa. No quiero dar nombres, pero muchos de los que lo criticaban, ahora cuando salió le chupaban las medias”, expresó.

La producción ‘infla’ a personajes

Si bien el taxista aseguró que no creía en un fraude, también considera que el equipo de Gran hermano utilizaba los debates para perjudicar o inflar a ciertos participantes. “No pienso que haya fraude, pero sí sostengo que inflan a algunos participantes. Y en los debates cuando quieren sacar a alguien o perjudicar a un participante con los tapes, lo hacen, y se termina yendo esa persona el domingo”, declaró para Mañanisima.

Por otro lado, Juan Reverdito reveló que la producción no le brindó su apoyo. Y es que, no le tenían en cuenta para los debates con el resto de los exparticipantes. “Yo pedí mucho tiempo ir a los debates y me dijeron que estaba la grilla ocupada de esa semana y que tenía que seguir esperando. Estoy enojado porque no me tienen en cuenta y yo creo que más allá de que haya jugado mal, me considero parte de Gran Hermano por más de que estuve un mes nada más. Hay gente que salió de la casa antes que yo y sigue estando en los debates”, concluyó.