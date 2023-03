Julio Iglesias criticó duramente a Mario Vargas Llosa tras ruptura con Isabel Preysler: “Un caballero sabe cómo terminar”

¡Se prendió todo! Julio Iglesias salió a defender a Isabel Preysler, su exesposa y madre de sus hijos, tras su separación con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

En una entrevista con ¡Hola!, el cantante confesó que un señor y un caballero no se hubiera comportado así con una dama como Isabel Preysler.

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”, indicó el artista español.

Envuelta en una injusticia

Julio Iglesias también confesó que le parece que las cosas han sido injustas para Isabel Preysler. El cantante lamentó que su exesposa esté envuelta en chismes que manchen su imagen.

“Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella. Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir”, finalizó el artista de 79 años.