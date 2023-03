Mario Vargas Llosa habló sobre su ruptura con Isabel Preysler: "He recuperado mi libertad"

Mario Vargas Llosa se ha convertido en uno de los personajes más requeridos de los últimos meses tras su ruptura con Isabel Preysler.

El peruano, quien ha ingresado a la Academia Francesa, acaba de conceder una entrevista para el medio francés Paris Match. Y si bien no se sabe de qué temas habló (aún no se emite la entrevista completa), se filtró una frase que estaría vinculado a su expareja: "He recuperado mi libertad".

Mario Vargas Llosa brinda entrevista

Mario Vargas Llosa no ha tenido un buen inicio de año. De hecho, su separación ha sido tapa de los medios de todo el mundo.

Ante ello, ha brindado una entrevista para un medio francés donde se habría pronunciado de su expareja. Sin embargo, no se sabe con exactitud qué dijo. Lo cierto es que sus declaraciones darán mucho de qué hablar.

Isabel Preysler se prepara para matrimonio de Tamara Falcó



Mientras tanto, Isabel Preysler habría tomado una importante decisión tras su ruptura.

La socialité está "metida de lleno" en los preparativos de la boda de su hija Tamara Falcó.

Hace una semana, ha empezado a trabajar con un entrenador personal para llegar con una muy buena figura al matrimonio de Tamara.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casarán el próximo 8 de julio y se espera que sea uno de los eventos más importantes del año. La marquesa de Griñón se reconcilió con el empresario justo después de las fiestas de fin de año, fecha en la que su madre se separó de Mario Vargas Llosa.