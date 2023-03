Karen Schwarz se quiebra al hablar sobre los ataques que recibió en televisión: “No voy a permitir ni un insulto más”

Karen Schwarz apareció como invitada en el programa de YouTube Todos Sánamos de la psicóloga Lisbet Cueva. La exconductora se refirió a los momentos difíciles que vivió y los ataques mediáticos que tuvo que soportar cuando trabajaba en televisión.



Karen Schwarz recuerda ataques en TV

Aunque la esposa del cantante Ezio Oliva no reveló el nombre de la persona que la atacó, se recuerda que en el pasado demandó a Rodrigo González por decirle ‘mosca muerta’ en televisión nacional.

Karen Schwarz declaró que se arrepiente de no haberse defendido de los ataques y que estos afectaron su salud mental. “Permití muchas veces que me dijeran ‘no respondas, no hagas caso, ya pasará’. ¿Pero cuándo iba a pasar? No es un tema de culpar a nadie ni de culparme a mí. Es un tema de descubrir que yo también tengo una voz, que nadie me va a hacer sentir como me sentí en algún momento”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, expresó que las mujeres no deben permitir ser silenciadas. “Cuando ya estoy embarazada de Cayetana, es donde yo decía: ‘si no hago algo ahora, estoy permitiendo que a mis hijas también les hagan eso’. Yo no me considero ejemplo ni de mis hijas, pero quería contarles, desde mi experiencia, que toda mujer tiene una voz y que tú no puedes permitir que nadie te calle, por más trabajo que sea y por más privilegios que tengas”, sentenció.

Karen Schwarz agradece el apoyo de Ezio Oliva

La exreina de belleza agradeció a su esposo Ezio Oliva por ayudarla a superar ese mal momento. Asimismo, dijo que esto la inspiró a trabajar para ayudar a otras mujeres.



“Ezio me dijo ‘basta de sentirte que tú eres la víctima’. Me dijo ‘deja de preguntarte por qué a ti, esto es porque tú lo has permitido. Ese día me desperté siendo otra, diciendo ‘tengo estas heridas, pero ya no son de pena hacia mí, sino de ‘lo logré y aún me falta mucho por hacer’. Tenía que hacer algo que me ayude a sanar y que ayude a otras mujeres. Por eso, nació Valente (su marca de ropa)", finalizó.