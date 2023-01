Rodrigo González sobre salida de Karen Schwarz de Latina: “A nadie le importa”

El pasado martes 17 de enero, Rodrigo González se pronunció sobre la salida de Karen Schwarz. El conductor de Amor y Fuego no perdió la oportunidad para atacarla y minimizar su paso por la televisión.

Karen Schwarz se despide de Latina

Como se recuerda, Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para anunciar su salida de Latina TV, canal que la vio crecer en los últimos 11 años, razón por la cual se animó a compartir algunas fotografías en el set de La Voz Generaciones.

Lee también: ‘Peluchín’ le respondió a Jaime Bayly tras opinar sobre Shakira: "El 80% de tus libros son sobre despecho"

“Cerrando capítulos. Gracias, Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la Tv. Llegué siendo Karen y me voy llamándome mamá, llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida. Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado Valente”, escribió la conductora.

Rodrigo González da con palo a Karen Schwarz

Sin embargo, durante el programa Amor y Fuego, Rodrigo González comentó que su carrera profesional en la televisión ha pasado desapercibida.

“Ella suma años, no sé, suma en cuatro en cuatro (…) según ella tiene una década en la televisión. No nos hemos enterado, cariño, no nos hemos enterado de eso. Tu presencia así de que hablaras y que supiera quién eres o cuando la paraban para que le tiren globos en el ‘Último pasajero’, ¿desde cuándo suma?, pero bueno”, mencionó.

Lee también: Sheyla Rojas confesó que dejó de usar bótox luego de una parálisis facial: "Ya puedo gesticular"

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ señaló que a nadie le importa su salida, pero, además, que el canal de televisión fue el que decidió sacarla.

“Un anuncio que a nadie le importa, la Karen Schwarz se fue de la televisión, (…) todavía seguía, aunque no lo crean, pero bueno, ahora sí, Latina le dijo ‘No vas más, se acabó, el contrato no te lo renovamos, no te necesitamos más en la parrilla de Latina televisión’. Adiós a la mataprograma, adiós a la mosca muerta, así es el tiempo, acomoda todo y a todos en su lugar”, agregó.