Karina Calmet reacciona al fallecimiento de Rafaella en 'AFHS': "Oh my, desde el más allá"

El último episodio de Al fondo hay sitio ha dejado sorprendida a toda la audiencia. Desde el inicio, se sabía que iba a ser un capítulo interesante por lo que había sucedido en los episodios anteriores. Sin embargo, nadie tenía previsto la muerte de Rafaella.

Karina Calmet quedó en shock por muerte de Rafaella

De hecho, esta escena ha sido tendencia en internet, donde varias personas han comentado al respecto. Incluso, los mismos artistas que alguna vez participaron en la serie también se pronunciaron. Una de estas fue la actriz, Karina Calmet, quien quedó en shock por la escena y usó sus redes sociales para dejar un mensaje a los guionistas.

La actriz que le dio vida a Isabella, hermana de Rafaella, publicó en su cuenta de Twitter lo sorprendida que quedó con la escena. “¡Oh my! Desde el más allá”, fue lo primero que escribió. Aunque eso no sería todo, puesto que en un tuit después hizo un pedido exclusivo a Gigio Aranda, quien es el guionista de la serie.

Oh my! Desde el más allá!!! — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) October 12, 2022

En este, Karina le pidió que, por favor, no separe a Rafaella de Pepe. Como se recuerda, Isabella era el amor platónico del hijo de Doña Nelly desde su infancia, pero por diversas cuestiones su amor no se concretó. “Gigio Aranda, no separes a Rafaella de Pepe”, fue lo que escribió en un segundo tuit.

Gigio Aranda!!! No separes a Rafaella y Pepe!!! 😭😭 #AlFondoHaySitio — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) October 12, 2022

Karina Calmet aseguró que no se quedará con los brazos cruzados

Los usuarios que siguen a la actriz no dudaron en estar de acuerdo con ella y le pidieron que por favor hiciera algo ante dicha situación. De esta manera, Calmet le respondió a uno de sus seguidores afirmando lo siguiente: “¡Claro! Le jalaré las patas a los guionistas y mandaré a Rafaella de regreso con ustedes a la tierra. ¡Parece que Mercurio retrógrado los confundió al momento de escribir el guion!”.

Claro! Le jalaré las patas a los guionistas y mandaré a Rafaella de regreso con ustedes a la tierra.

Parece que Mercurio retrógrado los confundió al momento de escribir el guion! 🤷🏻‍♀️ https://t.co/EwY2agJdZn — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) October 12, 2022