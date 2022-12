Karla Tarazona afirma que sus hijos no tienen comunicación con el ‘Rey de los huevos'

La modelo Karla Tarazona reveló a través de las cámaras del programa de Magaly Medina como lleva su separación con Rafael Fernández y además aseguró que sigue viviendo en la casa de la Molina porque está cerca del colegio de sus hijos, pero no mantienen comunicación.

Karla Tarazona bloque a Rafael Fernández de las redes sociales

La conductora de televisión señaló a Magaly TV La Firme no solo como se llevó a cabo la conciliación con el popular ‘Rey de los huevos’, sino, además, que la abogada Viso intentó que regresaran.

“Por poco y me entrega la llave del telo, pero no, fuimos a cenar, hubo muchas cosas que terminamos de conversar y con el transcurso de los días pues mejor decidí que sea una comunicación cero total y que cada uno continúe con sus vidas, para ya no hacernos daño”, sostuvo.

Asimismo, comentó que Rafael Fernández no la ha buscado y que ella prefiere evitar tanto a las amistades como los lugares que frecuenta su expareja.

“Prefiero alejarme totalmente y es como me siento bien”, señaló y agregó que también lo había bloqueado de sus redes sociales.

Asimismo, la locutora también aseguró que prioriza su estabilidad emocional y la de sus hijos, razón por la cual lo que cortó cualquier comunicación con Fernández.

“Ellos también tienen cero contacto porque considero que primero es la estabilidad emocional... he sido tan radical que hasta las fotos que tenía como recuerdo en mi celular, las he borrado, he reseteado”, señaló Tarazona.

Karla Tarazona espera con ansias su divorcio

La presentadora de D’ Mañana recordó que el pasado 18 de diciembre cumplía dos años de su matrimonio con el popular ‘Huevero’ y ese día ingresó los papeles para hacer oficial su divorcio.

“Estoy esperando que mi abogado se comunique con él, creo que no necesito pedirle (que firme) porque ya habíamos quedado, así que máximo seis meses y ya mi DNI tiene que salir divorciada... para la mitad del 2023 ya tengo que ser una mujer divorciada”, acotó.