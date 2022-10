Karla Tarazona estaría en salidas con su personal trainer según 'Metiche': "Ahí hay amor"

Tras separarse de Rafael Fernández, Karla Tarazona estaría empezando a salir con su entrenador personal. Así lo reveló Kurt Villavicencio, su compañero de conducción en D' Mañana, mejor conocido como ‘Metiche’.

Durante la última edición del programa matutino, Marcelo Thompson, personal trainer de la conductora, se presentó para ayudar a la expareja de Christian Domínguez en uno de los retos del programa. Tras ello, el popular 'Metiche' aseguró que su colega se encontraba bastante nerviosa con la presencia del simpático joven.

“Marcelo Thompson, tu personal trainer, con el que dices que tendrías un nuevo romance”, dijo Villavicencio. A lo que Karla Tarazona, señaló que no entendía lo que estaba diciendo. “No sé de qué hablas”, respondió.

Asimismo, el humorista aseguró que entre ambos habría algo más que una amistad, motivo por el cual la presentadora se veía bastante nerviosa. “No te pongas nerviosa, Karla, tu nuevo galán, ahí hay amor”, agregó 'Metiche'.

Karla Tarazona en contra de la liberación de John Kelvin

Por otro lado, Karla Tarazona aprovechó el espacio y decidió tomarse unos minutos para hablar de un tema bastante delicado como el de la liberación del cantante de cumbia John Kelvin, quien habría sido calificado por un psicólogo como una persona “narcisista”.

“Este tipo de personas, que son agresoras en esta magnitud, en un año no van a cambiar. Acordémonos que en el perfil psicológico detallan que es un narcisista. Este tipo de personas llevan terapia, no porque les nace, sino porque también es una forma de hacerle creer a los demás que está cambiando. No esperemos que pase una desgracia”, dijo la conductora de televisón.

No obstante, aseguró que la ex pareja de Dalia Durán buscará vengarse de ella. “Lo único que yo te puedo decir es que este muchacho ha salido a cobrar su revancha (...) ‘ya llegué’, y para mí es una mirada de venganza”, agregó.