¿Karla Tarazona envió indirecta a ‘América Hoy’ luego de llevar ayuda a los damnificados?: “Van a hacer show”

Karla Tarazona habría lanzado indirectas a América Hoy, luego de que dos de sus integrantes brindaran ayuda a los damnificados por las inundaciones. Cabe recordar que las conductoras se acercaron al río Chillón para hacer un enlace en vivo. La presentadora de Préndete tuvo declaraciones que llamaron la atención de miles de televidentes.

¡Qué fuerte!

Los conductores del magazine Préndete comenzaron elogiando a Marisol por brindar ayuda a una localidad de Lambayeque. Sin embargo, luego compararon ese hecho con lo realizado con América Hoy. Tanto Karla Tarazona cómo ‘Metiche’, dieron a entender que su competencia buscó crear show.

Lee también: Ethel Pozo le responde a María Pía Copello por entrevistar a Rafael Cardozo: “Lamento que dijeran cosas que afectan a los invitados y producciones”

“Ves, lo que hace Marisol, cómo lo hace sin caer en el populismo, sin hacerse la buena samaritana, sino lo que te dicta el corazón, en este caso ella está instando a todos sus compañeros artistas, eso es lo que debería haber”, mencionó ‘Metiche’ en primera instancia.

“Es que eso es, ir, entrar a estos sitios y no solo irte a parar con un micro y decir: ‘Ay, estamos en el lugar de los hechos y miren las desgracias. No, eso no es ayudar, no es empático, eso es hacer un show”, respondió Karla.

Ethel Pozo y Brunella Horna llevaron ayuda a damnificados

Esta mañana, las conductoras de América Hoy llevaron ayuda a los damnificados de Comas por las fuertes lluvias producidas en el lugar. Ethel y Brunella se mostraron conmovidas por la localidad debido a los tristes momentos por los que vienen pasando.

Lee también: Karla Tarazona fastidia a Melissa Paredes por su historial amoroso: “Quiere el zoológico completo”

“No podíamos quedarnos en el set de manos cruzadas, viendo que no habían tomado desayuno, que estaban siendo desalojados”, mencionó Ethel Pozo en su enlace en vivo.

Debido a la visita de las dos conductoras del magazine de América, las declaraciones de Karla Tarazona llamaron mucho la atención. Para gran parte de los televidentes y cibernautas, las palabras de la expareja de Christian Domínguez son una clara indirecta para el programa de la competencia.