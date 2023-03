Karla Tarazona se solidariza con Melissa Paredes en su despedida: "A veces la vida suele ser injusta"

Este viernes 10 de marzo, Melissa Paredes vivió su último día como conductora de Préndete. Ante esto, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio le dedicaron unas palabras en su despedida.

La primera en pronunciarse fue Karla Tarazona. La expareja de Christian Domínguez confesó estar triste por la salida de la exmiss, pero espera que le vaya bien en sus próximos proyectos.

"Me da muchísima pena lo que está pasando, a veces la vida es injusta, pero todo tiene un por qué y un para qué, y estoy segura de que después de esto algo bueno vendrá para ti", declaró la conductora.

Luego fue el turno de Metiche, quien afirmó que aprendió a llevarse bien con Melissa Paredes a pesar de sus opiniones. "A mí no me gustan las despedidas. Te deseo lo mejor. Aprendí a conocerte. No puedo fingir, yo soy como ustedes me ven. Aprendí a conocer a una Melissa muy chambeadora. A mucha gente no le puede gustar las decisiones que ella tomó en su vida, pero también hay gente que la quiere. Así es la vida, tú encontrarás el momento oportuno, en la vida hay revanchas, y en el algún momento esa revancha llegará", comentó Kurt Villavicencio.

¿Quién reemplazará a Melissa Paredes?

La salida de Melissa Paredes del programa sigue resonando en la farándula peruana. Sin embargo, nadie sabe quién tomará su lugar en Préndete. Una de las primeras en perfilarse en el puesto es Belén Estévez, quien pidió ser la nueva conductora.

La argentina estuvo en set de Préndete y no dudó en expresar su opinión. "Sé que están buscando nueva conductora y me vine vestida de azul como los conductores oficiales", dijo Belén Estévez.

La pareja de Anthony Aranda estaba contenta por la energía que transmitía la bailarina. Hasta el momento, no hay información del personaje que se unirá a 'Metiche' y Karla Tarazona.