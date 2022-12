Karla Tarazona espera con ansias su divorcio con Rey de los Huevos: “Nada nos une”

Cada vez más cerca. Karla Tarazona reveló, en una entrevista para un medio local, que ya firmó los papeles de divorcio y espera que muy pronto ya no esté vinculada con Rafael Fernández.

En una reciente conversación con Trome, la conductora de D' mañana confesó sentirse ansiosa de que salgan sus papeles de divorcio. “Ya firmé los papeles, ahora falta que ingresen los documentos. Me imagino que sale en 3 o 4 meses, así que estoy esperando con ansias. Gracias a Dios que esos trámites son rápidos”, comentó.

Lee también: Karla Tarazona se compra camioneta valorizada en más de 100 mil soles

Además, aseguró que estaría divorciada a mitad del próximo año y que solo estaba esperando la resolución: “Así con demoras y todo por fiestas, me imagino que a mitad de año todos los papeles tienen que estar listos y mi DNI ya debe decir estado divorciada. Ya firmé y entregué los papeles, así que solo estoy a la espera que me notifiquen”, agregó.

Karla Tarazona habla sobre el ‘ampay’ de Rafael Fernández

Recientemente, el ‘Rey de los huevos’, fue grabado paseando junto a una misteriosa mujer, quien sería su nueva pareja. Según Karla Tarazona, se encuentra tranquila pues “nada los une” y que cada uno tenía derecho en rehacer sus vidas.

Lee también: Karla Tarazona arremete contra mánager de Giuliana Rengifo: “Me pareces una persona corriente”

“Al fin y al cabo, a él y a mí no nos une nada. No tenemos hijos y cuando ya no hay amor en una relación, pues cada uno mejor continuar su camino”, respondió.