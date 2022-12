Karla Tarazona arremete contra mánager de Giuliana Rengifo: “Me pareces una persona corriente”

No se quedó callada, Karla Tarazona se defendió de los ataques de la mánager de Giuliana Rengifo y le dijo de todo durante su programa matutino ‘D’ Mañana. La conductora de televisión también le aconsejó a la cantante cuidarse del tipo de representante que tiene.

Karla Tarazona le pide a Liz Benites “ubicarse”

Luego que la mánager de Giuliana Rengifo, Liz Benites, la llamara “tarada” y empujara a uno de sus reporteros, Karla Tarazona se mostró indignada y no se guardó ningún comentario contra la representante de la artista a quien mandó a “ubicarse”.

“¿Quién es la artista? ¿ella o Giuliana? ¿pregunto no? Porque el reportero iba a entrevistar a Giuliana, no iba a preguntarte a ti si es verdad lo que contó Arantxa, que le quisiste pegar en la discoteca (…) No voy a permitir que venga esta clase de mujer a querer insultarme, a cuenta de qué, quién eres tú, a quién le has ganado, qué es lo que haces... ¿mánager? eso no es ser mánager”, señaló.

Tarazona también aprovechó la oportunidad para aconsejar a Rengifo de cuidarse de las personas que la rodean.

“Se supone que la mánager cuida a su artista, se supone que no tendría que dar qué hablar, por eso digo, mira con quién andas y te diré quién eres (…) Tener ese tipo de personas que se creen matonas, insultan y hasta insultan a los reporteros, así no vas a llegar a ningún lado”, comentó.

Karla Tarazona a mánager de Giuliana Rengifo: “Corriente y callejonera”

Uno de los momentos más tenso del programa de ‘D’ Mañana fue cuando Karla Tarazona llamó “corriente” a Liz Benites por la actitud agresiva que mostró contra la prensa.

“Acá nadie te ha faltado el respeto, sí, me pareces una persona corriente, a la cual no le tengo que guardar respeto, sin embargo, lo he hecho, pese a verte cómo andas peleándote. Quiero pedir disculpas a las señoras 'callejoneras' porque en la nota las mencionaron, a esa señora ya no sabemos cómo decirle. (…) Qué cosa quieres, que te falten el respeto cuando eres la primera en faltar el respeto, ahí sí me molesto, porque ese chico está cumpliendo su trabajo... ahí se pinta qué tipo de persona y qué corriente es”, subrayó.