Karla Tarazona le da con palo a Christian Domínguez por hablar del ampay de Paolo Hurtado: "Cállate pues, cállate"

Lo mandó a callar. Karla Tarazona se mostró incomoda luego que Christian Domínguez opinara sobre el ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. La conductora de 'Préndete' le aconsejó a su expareja no hablar sobre infidelidades porque tiene 'rabo de paja'.



"Me quedo con las disculpas públicas que me ofrecieron Christian y la 'Chabela', pero a veces es mejor no opinar cuando tienes 'rabo de paja' porque lamentablemente terminas peor de lo que empezaste. ¡Christian, cállate pues, cállate!, mencionó la conductora de televisión.



Christian Domínguez se había pronunciado sobre la infidelidad de Paolo Hurtado y lamentó que haya perdido a su familia por salir con Jossmery Toledo. Asimismo, el conductor de 'América Hoy' mencionó que el Caballito era el único culpable de la situación y que debió pensar en el daño que le iba hacer a su esposa.

Rosa Fuentes se fue del Perú con sus hijos tras separación con Paolo Hurtado



La expareja del Caballito Hurtado abandonó el país junto a sus hijos el mismo día que cumplía 10 años de matrimonio (23 de marzo). Rosa Fuentes buscará la tranquilidad junto a su familia pues está atravesando un embarazo de riesgo y tiene que dejar todos estos problemas en el pasado. La madre de los hijos de Paolo Hurtado también anunció que se alejará de las redes sociales por un tiempo para poder superar este duro momento.