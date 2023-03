Rosa Fuentes destruye a Paolo Hurtado en el día de su aniversario: "Quiero decirle que no se puede ser tan miserable en la vida”

Lo destruyó por completo. Rosa Fuentes volvió a pronunciarse tras el ampay entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. A través de un extenso comunicado en las redes sociales, recordó que el 23 de marzo iba a cumplir 10 años de matrimonio con el futbolista y que todos sabía que era un momento especial para ella.



"Desde hace algún tiempo, espero cada 23 de marzo con emoción, con recuerdos hermosos, con nostalgia... busco mi mejor foto y posteaba lo feliz y orgullosa que estaba por cumplir un aniversario más, mis amigos saben fechas muy especiales para nosotros", indicó en un primer momento Rosa Fuentes.

Luego, contó que se enteró de que Paolo Hurtado había preparado una fiesta sorpresa para renovar sus votos. "Hoy me enteré de que PH estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar voto o algo así y todo sería una gran sorpresa de amor para mí. ¿Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, verdad? Esta vez, mi manera de descargar y desfogar tantas cosas que siento, lo haré en estas líneas", afirmó.

"No es nada fácil pensar en lo que se viene para mí y para mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, demostrarles que la valentía no solo es para los superhéroes y que el tiempo será mi socio en este proceso. Un día como hoy me sentí la mujer más feliz y orgullosa del mundo, y de la misma manera. Un día como hoy dañada, decepcionada y con el corazón partido. En dos días cambió mi vida, mis planes, mi proyecto de vida de 14 año se fueron al tacho", complementó.

Por último, le deseó suerte, Paolo Hurtado, aunque indicó que "no se puede ser tan miserable en esta vida. "A PH solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en esta vida. Hoy, 23 de marzo de 2023, escribo mi último capítulo de lo que fue mi historia, un día como comenzó y también terminó", finalizó.





Días atrás, Rosa Fuentes había anunciado el final de su matrimonio por medio de Instagram. “A la opinión pública. Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones, en este caso no soy yo”, indicó en un primer momento Rosa Fuentes.