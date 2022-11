Karla Tarazona revela que Magaly Medina la ayudó durante su separación: “Lo único que tengo son palabras de agradecimiento”

Tremenda revelación. Karla Tarazona confesó que Magaly Medina la ayudó en el proceso de separación con el empresario Rafael Fernández y tuvo palabras de elogio hacia la conductora de televisión.

“Lo único que puedo hacer es agradecerle a Magaly por el día que me recibió en su casa y tuvimos una conversación de mujer a mujer que prefiero dejarla ahí, porque gracias a lo que me dijo, a lo que conversamos, se llegó a un buen punto, así que gracias por eso”, indicó durante su programa.

Esta confesión se dio luego que Metiche, su compañero en D' mañana, le indicara que Alfredo Zambrano, esposo de la popular Urraca, le preguntara sobre ella. “Me preguntó cómo estabas luego de tu separación”, expresó.

Magaly Medina confiesa que Karla Tarazona se desvaneció al frente de ella

Hace algunos días, Magaly Medina confesó que se reunió en privado con Karla Tarazona para hablar sobre su separación.

“Sentía que no sabía qué había pasado, ella no sabía por qué su marido se fue de la casa. Lloraba desconsoladamente porque sentía que el hombre en el que había confiado la había defraudado, la había decepcionado, ya no quería seguir luchando por esa relación. Eso yo no lo conté jamás”, indicó en su momento.