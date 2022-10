Karla Tarazona sobre la pensión a sus hijos: "Christian siempre ha cumplido, del otro (Leonard) no hablo"

Siguen los problemas en el entorno de Karla Tarazona. Esta vez, la conductora de televisión se pronunció sobre la manutención de sus hijos y aseguró que uno de los padres cumple y el otro no.

En una entrevista para Trome, la exactriz cómica dijo que Christian Domínguez se ha portado como un buen padre, mientras que de Leonard León prefiere no hablar.

"Christian siempre ha cumplido, a pesar que pasamos por la pandemia. Cumple hasta el día de hoy y jamás se ha olvidado de su hijo. De la otra persona (Leonard León), no hablo", indicó en un primer momento.

Estás declaraciones salen a la luz luego de que Rafael Fernández, su exesposo, asegurara que los padres de los hijos de Karla siempre están ausentes.

"No diré nada de una persona que ya no significa nada en mi vida, no hablaré de él y mantendré mi posición. No volveré a tocar ese tema. Estoy enfocada en trabajar y en mis hijos. Estoy más preocupada en organizar la primera comunión de Ale, que será el próximo mes, estoy a full y viendo todos los detalles, indicó Karla Tarazona.

"Solo me divierto con tanta especulación, que crean lo que quieran. Yo cantaré mi canción de Olga Tañón, que dice: ‘Que digan lo que quieran de mí, ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí?, que me envidian y quieren lo malo pa’ mí, que digan lo que quieran de mí'.... así dice la canción", finalizó la conductora de televisión.