Magaly confesó que se reunió en privado con Karla tras separación: "Lloraba desconsoladamente"

Magaly Medina confesó que mantuvo una conversación privada con Karla Tarazona cuando la conductora de D’ Mañana anunció su separación de Rafael Fernández. De acuerdo con las declaraciones de la Urraca, la actriz cómica estaba muy afectaba por su divorcio.

“Yo también me junté con Karla en mi casa, y fue la nana Maricarmen. La sentí muy dolida, profundamente dolida, una mujer enamorada que no quería perder su relación”, contó la conductora de espectáculos en la última edición de Magaly TV, la firme.

Asimismo, aseguró que la expareja de Christian Domínguez estaba inconsolable, pues desconocía las razones que motivaron al Rey de los Huevos a abandonar el hogar que compartían.

“Sentía que no sabía qué había pasado, ella no sabía por qué su marido se fue de la casa. Lloraba desconsoladamente porque sentía que el hombre en el que había confiado la había defraudado, la había decepcionado, ya no quería seguir luchando por esa relación. Eso yo no lo conté jamás”, agregó la Urraca.

Karla Tarazona confiesa que Rafael Fernández pagó el colegio de sus hijos

Karla Tarazona reconoció en su programa matutino D’ Mañana que Rafael Fernández pagó la pensión del colegio de sus hijos los últimos tres meses del año. Sin embargo, lo ‘cuadro’ por hacerlo público.

"Cuando vamos a la conciliación y conversamos, yo no le recibí absolutamente nada, lo único que está plasmado en un papel es una camioneta y todo lo que había en la casa que, por lógica creo yo, tenía que llevarlo yo. En eso, él me dijo que quiere pagar el colegio y yo le dije que no, incluso le dije que yo ya había pagado ese mes el colegio, pero me dice que le permita darles a mis hijos mayores los últimos tres meses de colegio como un obsequio, que yo de corazón, pensé que lo había hecho de buena fe", señaló la actriz cómica.