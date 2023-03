Karla Tarazona y Chirstian Domínguez estuvieron juntos en el primer día de clases de su hijo: "Hay una buena relación cordial y sana de padres"

Llevan la fiesta en paz. Karla Tarazona y Christian Domínguez se juntaron esta semana para acompañar a su hijo a su primer día de clases. De acuerdo con la conductora de Préndete, ambos mantienen una relación cordial.

Acompañaron a su hijo

A través de una fotografía publicada en las redes sociales, Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores al mostrarse con Christian Domínguez en el primer día de clases de su hijo. "Mi flaquis, siempre acompañándote en tus nuevos retos. Bendiciones. Rómpela mi rey", escribió la exactriz cómica.

Tras ello, expresó que hizo las paces con Christian Domínguez por su pequeño y todo está bien entre ellos. "Valentino ya pasó a segundo grado de primaria y lo acompañamos en su primer día de clases. Con Christian hay una buena relación cordial y sana de padres. Mi hijo es el más feliz y disfruta, así que solo me importa verlo bien y estable. Al final, cuando hay una relación cordial entre padres, los niños son los más felices", declaró Tarazona.

Habló sobre su trabajo y romance

La exmodelo charló con 'El Trome' sobre diversos temas. Entre ellos, comentó que no tiene galán y sigue soltera. "Estamos en verano, no quiero ni termo. No tendría nada de malo que esté saliendo con alguien, sé que no, pero estoy enfocada en mis cosas y esperando que salgan mis papeles del divorcio. Quiero estar libre por completo y sin mochila. Se supone que en un mes ya debería salir mi divorcio, así que estoy a la espera de buenas noticias. Sé que este es mi año y todo lo bueno llegará", dijo Karla Tarazona.

De igual manera, elogió el trabajo de su compañera de conducción en Préndete. "Melissa (Paredes) trabaja muy bien, me encanta porque siempre pone de su parte, no es nada egoísta y contribuye muchísimo. Da ideas y es muy pro", señaló la presentadora.