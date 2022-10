Kike Suero niega ser infiel y viajará con esposa a Europa

Tras el polémico ampay en el que Kike Suero aparece besando a una misteriosa mujer en Tacna, el actor cómico aseveró que nunca le fue infiel a su esposa Vicky Torero.

“Ya conversé con Vicky, está más tranquila, es obvio que se molestó por las imágenes y le expliqué cómo fueron las cosas. Ella es una mujer madura y sabe que no fui infiel. Ya no estoy durmiendo en el sillón, ya todo está bien, estuvo incómoda dos días y tenía que respetar su espacio, porque si no hay respeto, no hay nada”, afirmó Suero al diario el Trome.

Leer más: Kike Suero llora y afirma que su esposa es el amor de su vida.



Asimismo, el humorista señaló que viajará con la madre de su último heredero a Europa.

“Tenemos planeado un viaje, que lo haremos dentro muy poco... A Europa. Estaré 20 días por allá, quiero llevarla a lugares bonitos, tal como Venecia, Paris, Roma, entre otros sitios más”, comentó.

Leer más: Kike Suero alista demanda contra Magaly Medina tras ampay: "Es hora de tomar cartas en el asunto".



Cabe señalar, que Suero afirmó aún mantener la idea de denunciar a la periodista de espectáculos Magaly Medina por difamación.

“Lo conversaré con mi abogado, porque una cosa es que la señora (Medina) suponga algo y otra que afirme cosas que no son. No lo he hecho de jovencito ni mucho menos de viejo. Ella me dijo que era drogadicto, ella no puede tildar a una persona de algo que no está segura y menos en un canal de señal abierta. Eso es grave”, acotó.